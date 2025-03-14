Хинштейн: ВСУ уничтожили исторический музей в Судже, погибла сотрудница

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 марта, ФедералПресс. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что украинские военные нанесли прицельный удар по освобожденному городу Суджа, разрушив краеведческий музей, расположенный в памятнике архитектуры XIX века – доме Чупилова.
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