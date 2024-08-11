В Японии заявили, что США должны извиниться за атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки

николай лейчинский

Любопытно : острова на полном серьезе требуют вернуть , а тут - полная прострация ! Вот пример того , как можно унизить целую страну , нацию поставить на колени ! У тебя стоят а \ базы угрожающие России . Не ной и не проси . Твои самураи про...ли войну . Результаты - не подлежат пересмотру ! Занавес .