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В Японии заявили, что США должны извиниться за атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки

В Японии заявили, что США должны извиниться за атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки

Правительство Японии должно добиваться от США извинений перед народом страны за атомные бомбардировки городов Хиросима и Нагасаки.

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Комментарии
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Ната
не прошло и пол ста лет - память стала возвращаться?!
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8 час.
Н
Ната
Блин, ста лет!
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8 час.
николай лейчинский
Любопытно : острова на полном серьезе требуют вернуть , а тут - полная прострация ! Вот пример того , как можно унизить целую страну , нацию поставить на колени ! У тебя стоят а \ базы угрожающие России . Не ной и не проси . Твои самураи про...ли войну . Результаты - не подлежат пересмотру ! Занавес .
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6 час.

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