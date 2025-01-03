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Как проходил завтрак Людовика XIV, главного обжоры Франции

Как проходил завтрак Людовика XIV, главного обжоры Франции

Завтрак короля Солнца, Людовика XIV, стал настоящим ритуалом во дворце Версаля. Этот французский монарх, известный своим любовью к пышным обедам и ужинам, начинал свой день с обильной и роскошной трапезы, который, как гласят хроники, мог поразить воображение даже самого искушенного гурмана.

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