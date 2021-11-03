Вижу зеленый, не вижу препятствий: автомобилистка пересекла перекрёсток по своим правилам

В Уссурийске во вторник, 2 ноября, в районе дома №157 по улице Некрасова произошло ДТП по вине девушки-водителя, сообщили ИА UssurMedia в Госавтоинспекции Уссурийска.
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