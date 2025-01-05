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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Энрике о 25-м месте «ПСЖ» в ЛЧ: «Я спокоен. У меня ощущение, что мы продолжим прибавлять»

После 6 туров парижане с 7 очками занимают в таблице 25-е место. «Думаю, первую половину сезона мы провели хорошо, мы находимся в хорошем положении.

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