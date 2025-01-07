Русская весна
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Русская весна

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  • Иван
    Кроме Зели-Управдома страны, никто не хочет Укров в нато. Там уже опустели военные склады всех участников, все самоле...«Горькая правда»:...
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«Горькая правда»: в США высказались о президенте России Путине

«Горькая правда»: в США высказались о президенте России Путине

У президента России Владимира Путина есть ключевое преимущество в переговорах по Украине, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в интервью индийскому порталу Wion.

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Комментарии
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Ole Ole
Поставленные Путиным цели  будут достигнуты - это жизненная необходимость для народов России, Белоруссии и Украины
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15 час.
Владимир Соловьев
Украину  принять под «зонтик НАТО» ОЗНАЧАЕТ ТОЛЬКО ОДНО: ПОЛУЧИТЬ &quot;САРМАТОМ&quot; В ЛОБ ВСЕЙ ЕВРОПЕ. ПОКА НАТО ПОЛУЧАЕТ ЭТО ТОЛЬКО НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ, НО НА СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ - БОЖЕ ИЗБАВЬ!
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11 час.
И
Иван
Кроме Зели-Управдома страны, никто не хочет Укров в нато. Там уже опустели военные склады всех участников, все самолет и танки. Капут. Переговоры могут быть о полной капитуляции только. Пример тому малюсенький Израиль. Добить врага в его берлоге. Иначе все повторится может с накаченной Западом «Залежной».              Иван Ше.
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4 час.

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