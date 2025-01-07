«Горькая правда»: в США высказались о президенте России Путине

Украину принять под «зонтик НАТО» ОЗНАЧАЕТ ТОЛЬКО ОДНО: ПОЛУЧИТЬ "САРМАТОМ" В ЛОБ ВСЕЙ ЕВРОПЕ. ПОКА НАТО ПОЛУЧАЕТ ЭТО ТОЛЬКО НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ, НО НА СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ - БОЖЕ ИЗБАВЬ!

И

Иван

Кроме Зели-Управдома страны, никто не хочет Укров в нато. Там уже опустели военные склады всех участников, все самолет и танки. Капут. Переговоры могут быть о полной капитуляции только. Пример тому малюсенький Израиль. Добить врага в его берлоге. Иначе все повторится может с накаченной Западом «Залежной». Иван Ше.