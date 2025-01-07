У президента России Владимира Путина есть ключевое преимущество в переговорах по Украине, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в интервью индийскому порталу Wion.
«Горькая правда»: в США высказались о президенте России Путине
Комментарии
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Ole Ole
Поставленные Путиным цели будут достигнуты - это жизненная необходимость для народов России, Белоруссии и Украины
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15 час.
Владимир Соловьев
Украину принять под «зонтик НАТО» ОЗНАЧАЕТ ТОЛЬКО ОДНО: ПОЛУЧИТЬ "САРМАТОМ" В ЛОБ ВСЕЙ ЕВРОПЕ. ПОКА НАТО ПОЛУЧАЕТ ЭТО ТОЛЬКО НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ, НО НА СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ - БОЖЕ ИЗБАВЬ!
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11 час.
И
Иван
Кроме Зели-Управдома страны, никто не хочет Укров в нато. Там уже опустели военные склады всех участников, все самолет и танки. Капут. Переговоры могут быть о полной капитуляции только. Пример тому малюсенький Израиль. Добить врага в его берлоге. Иначе все повторится может с накаченной Западом «Залежной». Иван Ше.
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4 час.
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