В Обнинске 76-летний водитель сбил 12-летнего ребенка

В Обнинске 76-летний водитель «Nissan Juke» наехал на 12-летнего ребенка, пострадавшему потребовалась медицинская помощьНакануне в 10:49 у дома №70 по проспекту Ленина в Обнинске автомобиль с 76-летним водителем за рулем сбил 12-летнего ребенка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии