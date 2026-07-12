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Калужские новости

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В Обнинске 76-летний водитель сбил 12-летнего ребенка

В Обнинске 76-летний водитель сбил 12-летнего ребенка

В Обнинске 76-летний водитель «Nissan Juke» наехал на 12-летнего ребенка, пострадавшему потребовалась медицинская помощьНакануне в 10:49 у дома №70 по проспекту Ленина в Обнинске автомобиль с 76-летним водителем за рулем сбил 12-летнего ребенка.

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