Весь сезон в СВАО действовали более 50 лыжных трасс

«Снежная зима этого года стала настоящим подарком для любителей лыжного спорта. В этом году они могли выбирать любую из 400 лыжных трасс общей протяжённостью более 500 км», — написал в своём блоге Сергей Собянин, оглядываясь на уходящую зиму.
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