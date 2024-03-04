Весь сезон в СВАО действовали более 50 лыжных трасс

«Снежная зима этого года стала настоящим подарком для любителей лыжного спорта. В этом году они могли выбирать любую из 400 лыжных трасс общей протяжённостью более 500 км», — написал в своём блоге Сергей Собянин, оглядываясь на уходящую зиму.