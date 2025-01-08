Мадуро заявил, что проведет конституционную реформу в Венесуэле

Конституционную реформу в 2025 году объявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро 8 января на встрече с руководящим составом Национальной ассамблеи (парламента), передает телеканал Venezolana de Television.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии