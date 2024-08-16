Канада подтвердила, что ведет необъявленную войну против России

ОТТАВА, 17 августа, ФедералПресс. Власти Канады, разрешив Украине использовать свое оружие для ударов по российской территории, подтвердили, что вместе с другими западными странами ведут против России необъявленную войну.
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