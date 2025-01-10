ТАСС: бойцы армии РФ заняли цеха огнеупорного комбината в Часовом Яре

Российские солдаты вытеснили украинских военных из третьего и четвертого цехов огнеупорного комбината в Часовом Яре, рассказал в беседе с ТАСС глава оперштаба разведцентра "Мелодия" добровольческой бригады "Эспаньола" в составе группировки ВС РФ "Юг" с позывным "Чукча".
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