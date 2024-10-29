ЦБ хотят реформировать, Набиуллиной сказали прямо: Пора в отставку

ЦБ хотят реформировать. Эльвире Набиуллиной сказали прямо в лицо о том, что ей пора в отставку. Как следует поступить с Центробанком и его председателем, чтобы решить ключевые проблемы отечественной экономики, в прямом эфире объяснил Сергей Миронов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии