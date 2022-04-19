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«Арсенал» потерял шансы на чемпионство. Клуб не выигрывает АПЛ 18 лет – со времен «Непобедимых» Венгера

«Арсенал» лишился шансов выиграть титул АПЛ в текущем сезоне. Это произошло после победы «Ливерпуля» над «Манчестер Юнайтед» (4:0) в перенесенном матче 30-го тура.

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