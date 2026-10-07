В Архангельске отметят 145-летие полярника Рудольфа Самойловича

В областной научной библиотеке имени Н. А. Добролюбова 11 октября в 13:00 пройдёт встреча к 145-летию со дня рождения Рудольфа Самойловича, который в 1909 году отбывал ссылку в Архангельской губернии и одним из первых исследовал Пинежские пещеры.