В Архангельске отметят 145-летие полярника Рудольфа Самойловича

В областной научной библиотеке имени Н. А. Добролюбова 11 октября в 13:00 пройдёт встреча к 145-летию со дня рождения Рудольфа Самойловича, который в 1909 году отбывал ссылку в Архангельской губернии и одним из первых исследовал Пинежские пещеры.
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