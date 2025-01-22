Снежные метели оборвали ЛЭП в 9 районах Новосибирской области

В условиях снежного шторма энергетики восстанавливают электроснабжение в районах области. К полудню в компании «Россети Новосибирск» сообщили о схлесте и обрыве проводов, разрушениях изоляторов и другим механическим повреждениям ЛЭП в 9 районах региона.
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