Снежные метели оборвали ЛЭП в 9 районах Новосибирской области

В условиях снежного шторма энергетики восстанавливают электроснабжение в районах области. К полудню в компании «Россети Новосибирск» сообщили о схлесте и обрыве проводов, разрушениях изоляторов и другим механическим повреждениям ЛЭП в 9 районах региона.