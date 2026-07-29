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Финляндия планирует отрезать кабели связи, соединяющие ее с Россией

Финляндия планирует отрезать кабели связи, соединяющие ее с Россией

Zuma/TASS Финская энергетическая компания Fingrid уведомила российских провайдеров о прекращении с 2027 года обслуживания опор линий электропередачи, на которых закреплены трансграничные волоконно-оптические кабели.

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