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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У жены Онана украли сумку за 62 000 фунтов и часы Rolex. Обвиняемый предстанет перед судом в мае

Инцидент произошел 29 марта в деревне Олдерли Эдж, сообщает Daily Mail. Супруга  вратаря «Манчестер Юнайтед» Мелани Камаю подверглась нападению на парковке итальянского ресторана.

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