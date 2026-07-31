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stroim21

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Как спроектировать дом мечты: мой путь от желаний к идеальной планировке

Как спроектировать дом мечты: мой путь от желаний к идеальной планировке

Признаюсь честно, когда я впервые задумалась о собственном доме, голова шла кругом от вопросов. Сколько нужно метров, чтобы не было тесно? Какой этажности отдать предпочтение? И главное — как не запутаться в бесконечных нормах и собственных «хотелках»? Со временем, перелопатив горы информации и набив собственные шишки, я вывела для себя четкий алгоритм.

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