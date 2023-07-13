Жителя Тульской области осудили за дискредитацию использования ВС РФ

Приговор в отношении жителя города Новомосковск Тульской области, обвиненного в дискредитации использования ВС РФ и применения насилия в отношении сотрудников полиции, вынесен судом, 12 июля сообщает пресс-служба регионального СК.
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