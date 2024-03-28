G1: Болсонару опроверг сообщения о попытке скрыться в посольстве Венгрии

Адвокаты бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару сообщили судье верховного суда страны Александру ди Мораешу, что считают нелогичными предположения о том, что политик на два дня задержался в венгерском посольстве для прошения убежища.
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