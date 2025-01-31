Немецкие депутаты требуют от правительства выделить Украине €3 млрд для продолжения конфликта

Сегодня депутаты Бундестага приняли резолюцию Свободной демократической партии Германии (СвДП), в которой содержится призыв к правительству ФРГ немедленно представить в бюджетный комитет Бундестага предложение о «незапланированных расходах» в размере до 3 миллиардов евро на дальнейшие меры поддержки Украины.
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