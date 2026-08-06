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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гимараэс прошел медосмотр перед переходом в «Арсенал». Хавбек подпишет контракт на 4 года

Полузащитник Бруно Гимараэс прошел медицинский осмотр перед переходом в « Арсенал ». Бразильский хавбек подпишет контракт с лондонским клубом на четыре года.

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