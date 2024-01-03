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Трамп продолжает борьбу за право баллотироваться в президенты США

Трамп продолжает борьбу за право баллотироваться в президенты США

Бывший президент США Дональд Трамп обжалует решение госсекретаря штата Мэн демократки Шенны Белоуз об отстранении его от участия в праймериз республиканской партии штата, сообщило агентство Associated Press (АР).

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