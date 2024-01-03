Трамп продолжает борьбу за право баллотироваться в президенты США

Бывший президент США Дональд Трамп обжалует решение госсекретаря штата Мэн демократки Шенны Белоуз об отстранении его от участия в праймериз республиканской партии штата, сообщило агентство Associated Press (АР).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии