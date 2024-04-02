Дальнобойщик из Багана застрял на границе с Казахстаном из-за долга в 40 тысяч

Всего 40,5 тысяч рублей был должен заимодавцам дальнобойщик из Багана. От уплаты долга мужчина уворачивался как мог – по адресу проживания его застать не могли, денег на банковских счетах он не держал принципиально.
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