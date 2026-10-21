Австралия впервые показала отсек полезной нагрузки сверхкрупного подводного беспилотника Ghost Shark / © Saeed Khan Недавно опубликованные фотографии впервые позволили заглянуть внутрь отсека полезной нагрузки сверхкрупного автономного подводного аппарата Ghost Shark (XL-AUV), разрабатываемого Австралией.
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