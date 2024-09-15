«Одурачен я, а не они»: Павел Деревянко выиграл суд против криптоинвесторов

Дело рассматривалось больше года Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press История с финансовыми разбирательствами известного российского актера Павла Деревянко наконец-то получила свое разрешение в суде.
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