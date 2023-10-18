Эксперт призвала автолюбителей менять шину после боковых порезов

Доверчивых автомобилистов нередко обманывают сотрудники шиномонтажных мастерских. Вице-президент "Национального автомобильного союза" Ян Хайцеэр рассказал, что владельцев машин уговаривать поменять еще рабочую зимнюю резину.
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