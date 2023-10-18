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  • Надежда Белугина
    Согласна с Вами, стала пошлой и и распущенной бабой, возомнившей себя решателем людских судеб.Все кончено? Муж-...
  • Владимир Алтайцев
    👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍Хакамада вывалила...
  • Зоя
    хорошо быть честным,имея милллионную хату в центре Москвы исторического значения,за нее она дралась как-будто последн...Хакамада вывалила...

Эксперт призвала автолюбителей менять шину после боковых порезов

Эксперт призвала автолюбителей менять шину после боковых порезов

Доверчивых автомобилистов нередко обманывают сотрудники шиномонтажных мастерских. Вице-президент "Национального автомобильного союза" Ян Хайцеэр рассказал, что владельцев машин уговаривать поменять еще рабочую зимнюю резину.

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