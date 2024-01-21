WP: США готовятся к длительной кампании против хуситов

Администрация Байдена разрабатывает планы длительной военной кампании против хуситов в Йемене. 10 дней ударов по объектам группировки не смогли остановить ее нападения на коммерческие суда в Красном море.
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