Репортаж о взятии удерживаемого ВСУ Горнальского мужского монастыря в селе Горналь Курской области путём высадки групп морской пехоты, которые переправились на моторных лодках по реке Псёл.
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Репортаж о взятии удерживаемого ВСУ Горнальского мужского монастыря в селе Горналь Курской области путём высадки групп морской пехоты, которые переправились на моторных лодках по реке Псёл.
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