Огромные расходы Китая на НИОКР и почему США и их союзники боятся

Лучшие новости об огромных расходах Китая на НИОКР (CGTN) – Если бы первые предположили, что экономика Китая в ближайшие несколько лет превзойдёт экономику США, то вторую по величине экономику мира обвинили бы в дезинформации или ударе в грудь.