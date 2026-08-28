Лунный календарь маникюра на осень 2026 года: лучшие даты сентября, октября и ноября

Осень редко остается одинаковой все три месяца. В сентябре мы еще сохраняем немного легкости ушедшего лета, в октябре появляется желание более теплых, сложных и насыщенных оттенков, а ноябрь постепенно уводит палитру в холодные, глубокие цвета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии