Лунный календарь маникюра на осень 2026 года: лучшие даты сентября, октября и ноября

Осень редко остается одинаковой все три месяца. В сентябре мы еще сохраняем немного легкости ушедшего лета, в октябре появляется желание более теплых, сложных и насыщенных оттенков, а ноябрь постепенно уводит палитру в холодные, глубокие цвета.