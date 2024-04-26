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Мировое обозрение

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Уникальные кадры: Штурмовик Су-25 пронёсся близко к дрону, следившему за обстановкой (ВИДЕО 18+)

Уникальные кадры: Штурмовик Су-25 пронёсся близко к дрону, следившему за обстановкой (ВИДЕО 18+)

Штурмовик Су-25 пронёсся близко к дрону, следившему за обстановкой. Видео вызвало горячие споры в Сети, многие считают его фейком, многие уверяют, что оно настоящее, и у камеры дрона включён зум (приближение изображения), самолёт пролетел не вплотную, и потому не снёс беспилотник потоком воздуха.

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