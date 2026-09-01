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“Дверь закрыта”: Бельгия отказалась обсуждать использование замороженных активов РФ

Позиция Бельгии по вопросу использования замороженных активов в РФ не изменилась, и страна по-прежнему выступает против того, чтобы трогать эти средства, в том числе для поддержки Украины.

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