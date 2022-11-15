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Чем пользуются сами спасатели

Чем пользуются сами спасатели

﻿﻿Всегда интересно обсудить со знатоками, какой навигатор лучше и какая рация круче. Но истинные знания о применимости технологий и устройств приобретаются только в процессе их непосредственной эксплуатации.

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