«Тупая»: журналист высмеял Каллас за слова о помощи Украине

Ирландский журналист Чей Боуз резко высказался о главе евродипломатии Кае Каллас после её заявления о том, что ЕС в срочном порядке ищет для Украины ракеты-перехватчики, в том числе с истёкшим сроком годности.
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