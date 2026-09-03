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Русская весна

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«Тупая»: журналист высмеял Каллас за слова о помощи Украине

«Тупая»: журналист высмеял Каллас за слова о помощи Украине

Ирландский журналист Чей Боуз резко высказался о главе евродипломатии Кае Каллас после её заявления о том, что ЕС в срочном порядке ищет для Украины ракеты-перехватчики, в том числе с истёкшим сроком годности.

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