Военная активность КНР и США в Тайваньском проливе заметно выросла

Военная активность Китая и США в Тайваньском проливе заметно выросла. Только в октябре этого года в акватории Южно-Китайского моря зафиксировано сразу несколько инцидентов, связанных с демонстрацией силы как Пекином, так и Вашингтоном.
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