Депутат Ананских посоветовал правительству Великобритании «думать о себе, а не о других»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в разговоре с RT прокомментировал сообщения СМИ о том, что правительство Великобритании обеспокоено, что Россия может прекратить поставки газа в ответ на санкции Запада.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в разговоре с RT прокомментировал сообщения СМИ о том, что правительство Великобритании обеспокоено, что Россия может прекратить поставки газа в ответ на санкции Запада.
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