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Спорт Уик-Энд

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В Махачкале морально настроились на уход Вадима Евсеева в «Локомотив»

В Махачкале морально настроились на уход Вадима Евсеева в «Локомотив»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил «РБ Спорт», что клуб не сможет удержать главного тренера команды Вадима Евсеева, если того позовет «Локомотив».

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