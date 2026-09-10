Верховный суд ДНР осудил колумбийца за наемничество на 14 лет

Верховный суд ДНР приговорил колумбийца Паредеса Арарата Диего Армандо к 14 годам лишения свободы за участие в боевых действиях против России в составе ВСУ с 31 января 2024 года по 28 апреля 2026 года.
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