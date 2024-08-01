Без родителей? Четырехлетний сын Брухуновой собирается в отпуск

Супруга народного артиста РСФСР Евгения Петросяна — Татьяна Брухунова — в своем блоге выложила забавное видео с сыном Ваганом, который точно решил, что ему просто необходимо на море! «Ваган собирается на море! Примерка закончилась концертом!» — написала она.
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