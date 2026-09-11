Биолог Слынько: массовый рост опят начинается во второй половине сентября

Сентябрь и октябрь традиционно считаются самым урожайным временем для сбора грибов в России. Пик сезона приходится на вторую половину сентября, а его продолжительность зависит от региона: на юге «тихой охотой» можно заниматься до конца октября, тогда как в средней полосе сезон завершается с первыми устойчивыми заморозками.