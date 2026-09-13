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Вашингтон скажет «фас» и Токио уже не остановится

Вашингтон скажет «фас» и Токио уже не остановится

Передача «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда» от 21 августа 2026 года: вместе с ведущей Анной Шафран в эфире — Сергей Ервандович Кургинян, политолог, театральный режиссер, лидер движения «Суть времени».

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