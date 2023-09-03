Женская грудь – странный предмет. Порой раздражает всех, а порою и нет… С этой песенки в стиле Винни-Пуха я бы начала рассказ о своих наблюдениях за живой природой.
Три случая, когда женская грудь раздражает общество
Комментарии
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ирина игнатова
ну так и женитесь на мусульманке, в чем же дело? Только вот поговаривают, что мусульманки не хотят за русских мужичков - де ленивые, не хотят семью обеспечивать, да и не опрятные, мыться не любят. Ах-ха-ха!
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1 д.
ONIX
Бабы ищут дискриминацию там,где ее нет...///Но сама мысль о том, что какая-то женщина использует бюст не по прямому назначению – для ублажения мужских взоров, а для кормления младенцев, вызвал шквал возмущения. /// Что за дурь?😀
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1 д.
Виктор Белогорцев
брееехня
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18 час.
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