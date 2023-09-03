Три случая, когда женская грудь раздражает общество

ирина игнатова

ну так и женитесь на мусульманке, в чем же дело? Только вот поговаривают, что мусульманки не хотят за русских мужичков - де ленивые, не хотят семью обеспечивать, да и не опрятные, мыться не любят. Ах-ха-ха!