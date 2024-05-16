«Точно не бедствуют»: Игоря Матвиенко, Игоря Крутого и Олега Газманова призвали выплачивать за уничтожение танков НАТО

Известный продюсер и основатель группы «Земляне» Владимир Киселев привал артистов Игоря Матвиенко, Игоря Крутого и Олега Газманова к участию в его инициативе по вознаграждению за уничтожение западной бронетехники на линии соприкосновения СВО.
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