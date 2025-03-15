Варшава намерена превратить восточный фланг Европы в ядерную крепость для отражения российской агрессии.
"Мы не можем ждать". Дуда потребовал разместить в Польше ядерное оружие США
Комментарии
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Балу -
Россия тоже может отправить пшекам пару-тройку МБР с ядерными боеголовками... Хотя для них и "Орешника" хватит... Но есть нюанс... В доставке...)))
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12 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
У России с доставой проблем НЕТ...Всегда пожалуйста....Доставим в лучшем виде и вовремя.
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11 час.
Валентин Щербаков
У этого безмозглого пшека Дуды мозги как у извращенца Макрона о ядерном оружии...
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8 час.
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