Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Выдворять нельзя помиловать»: узбека в миграционном центре подвела футболка ВСУ. Суд удивил решением

«Выдворять нельзя помиловать»: узбека в миграционном центре подвела футболка ВСУ. Суд удивил решением

Мигрантские сводки Иноземец продемонстрировал свое отношение к СВО во время получения патента на работу Наглость приезжих уже перешла все границы.

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