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Газета.ру

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Певец Niletto признался, что его танец на пилоне вырос из шуточной строчки

Певец Niletto признался, что его танец на пилоне вырос из шуточной строчки

Певец Niletto (настоящее имя Данила Прытков) исполнил трюк на пилоне в студии шоу «Музлофт» Стаса Ярушина.

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