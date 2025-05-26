Русский военнослужащий после плена на Украине потерял 40 кг за время заключения

Русский военнослужащий, вернувшийся из украинского плена, сообщил о потере 40 кг. В Стамбуле прошли переговоры с Украиной, где обсуждали обмен пленными в формате "1000 на 1000".
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