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Царьград

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Русский военнослужащий после плена на Украине потерял 40 кг за время заключения

Русский военнослужащий после плена на Украине потерял 40 кг за время заключения

Русский военнослужащий, вернувшийся из украинского плена, сообщил о потере 40 кг. В Стамбуле прошли переговоры с Украиной, где обсуждали обмен пленными в формате "1000 на 1000".

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