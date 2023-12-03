Представители Академии Генштаба приняли участие во всемирном соборе «Настоящее и будущее Русского мира»

На соборе обсуждались вопросы укрепления обороноспособности и безопасности Отечества, защиты территориальной целостности страны, статуса священнослужителей, выполняющих свою миссию в условиях боевых действиях.
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