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Живая Кубань

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Аэропорт Краснодара в четвертый раз за сутки закрыли на фоне режима ограничений

Аэропорт Краснодара в четвертый раз за сутки закрыли на фоне режима ограничений

Аэропорт Краснодара в четвертый раз за сутки закрыли на фоне режима ограниченийКраснодарский аэропорт вновь приостановил прием и выпуск самолетов.

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